Публикуем фотографии с места гибели девушки в Пскове
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
Водитель Hyundai насмерть сбил 25-летнюю девушку на Рижском проспекте, 49б, недалеко от ТЦ «Магеллан». Девушка переезжала дорогу на велосипеде на разрешающий сигнал светофора, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
На месте происшествия вместе с сотрудниками ДПС работает начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.
Скоро появится эсклюзивное видео с места происшествия. Подробности читать здесь>>>.