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Публикуем фотографии с места гибели девушки в Пскове

  • Фото с места гибели девушки под колесами пьяного водителя автомобиля Hyundai
    Фото: ПАИ
  • Фото с места гибели девушки под колесами пьяного водителя автомобиля Hyundai
    Фото: ПАИ
  • Фото с места гибели девушки под колесами пьяного водителя автомобиля Hyundai
    Фото: ПАИ
  • Фото с места гибели девушки под колесами пьяного водителя автомобиля Hyundai
    Фото: ПАИ
  • Фото с места гибели девушки под колесами пьяного водителя автомобиля Hyundai
    Фото: ПАИ
  • Фото с места гибели девушки под колесами пьяного водителя автомобиля Hyundai
    Фото: ПАИ
  • Фото с места гибели девушки под колесами пьяного водителя автомобиля Hyundai
    Фото: ПАИ
  • Фото с места гибели девушки под колесами пьяного водителя автомобиля Hyundai
    Фото: ПАИ
  • Фото с места гибели девушки под колесами пьяного водителя автомобиля Hyundai
    Фото: ПАИ
  • Фото с места гибели девушки под колесами пьяного водителя автомобиля Hyundai
    Фото: ПАИ
  • Фото с места гибели девушки под колесами пьяного водителя автомобиля Hyundai
    Фото: ПАИ
  • Фото с места гибели девушки под колесами пьяного водителя автомобиля Hyundai
    Фото: ПАИ

Водитель Hyundai насмерть сбил 25-летнюю девушку на Рижском проспекте, 49б, недалеко от ТЦ «Магеллан». Девушка переезжала дорогу на велосипеде на разрешающий сигнал светофора, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

На месте происшествия вместе с сотрудниками ДПС работает начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Скоро появится эсклюзивное видео с места происшествия. Подробности читать здесь>>>

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