Михаил Ведерников поздравил лётчиков с Днём Воздушного флота России
С Днём Воздушного флота России поздравил лётчиков губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Поздравление глава региона опубликовал на своей странице в Instagram.
«Авиационная инфраструктура является важным фактором экономического развития страны, в том числе и для Псковской области», – отметил Михаил Ведерников.
Также глава региона напомнил, что в этом году пассажирские самолёты связали Псков с Калининградом, Анапой и Симферополем, и добавил, что на этом останавливаться регион не собирается.
«Спасибо всем, кто связал свою жизнь с небом, кто участвует в развитии псковского аэропорта и обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров», – отметил псковский губернатор.
Поздравил лётчиков также премьер-министр России Михаил Мишустин.