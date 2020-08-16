Михаил Ведерников поздравил лётчиков с Днём Воздушного флота России

12:04, 16 августа 2020, ПАИ

С Днём Воздушного флота России поздравил лётчиков губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Поздравление глава региона опубликовал на своей странице в Instagram.

«Авиационная инфраструктура является важным фактором экономического развития страны, в том числе и для Псковской области», – отметил Михаил Ведерников.

Также глава региона напомнил, что в этом году пассажирские самолёты связали Псков с Калининградом, Анапой и Симферополем, и добавил, что на этом останавливаться регион не собирается.

«Спасибо всем, кто связал свою жизнь с небом, кто участвует в развитии псковского аэропорта и обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров», – отметил псковский губернатор.

Поздравил лётчиков также премьер-министр России Михаил Мишустин.