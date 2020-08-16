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В Псковской области среди районов Псковский и Островский лидируют в рейтинге заражения коронавирусом

В рейтинге заражения коронавирусом в Псковской области лидируют Псковский и Островский районы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили на официальном канале о ситуации с коронавирусом в Псковской области.

В Псковском районе коронавирусом заразилось 356 местных жителей, за сутки прирост заболевших там составил пять человек. В Островском районе COVID-19 заражено 298 человек, за сутки там заразились три человека.

Всего в регионе коронавирусом заболело 4 190 человек, выздоровел 2 971, умерло 59.

Среди городов по заражению лидируют Псков и Великие Луки.

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