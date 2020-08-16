Завершены поиски пропавшего в себежском лесу 84-летнего пенсионера

14:31, 16 августа 2020, ПАИ

Поиски пропавшего в лесу 84-летнего пенсионера были завершены. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Накануне появилась информация о пропаже 84-летнего Юрия Фомичева, который ушёл в лес 15 августа и не вернулся. Представители отряда «Лиза Алерт» заявили, что пенсионер был найден живым и поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках.