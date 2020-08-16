Гражданка Швеции была задержана в Невельском районе при попытке пересечь границу

15:26, 16 августа 2020, ПАИ

При попытке пересечь границу России в Невельском районе задержали гражданку Швеции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Иностранка решила незаконно перечень границу России, следуя из Белоруссии. В Невельском районе гражданку Швеции задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит лишение свободы на срок до шести лет. Накануне в Себежском районе задержали гражданина Великобритании, который также пытался незаконно пересечь границу.