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Общество

Гражданка Швеции была задержана в Невельском районе при попытке пересечь границу

При попытке пересечь границу России в Невельском районе задержали гражданку Швеции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Иностранка решила незаконно перечень границу России, следуя из Белоруссии. В Невельском районе гражданку Швеции задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит лишение свободы на срок до шести лет. Накануне в Себежском районе задержали гражданина Великобритании, который также пытался незаконно пересечь границу.

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