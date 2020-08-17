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Общество

Михаил Ведерников обсудит с представителями молодежного движения актуальные вопросы

 

Скриншот страницы Михаила Ведерникова в Insragram.

 

На странице губернатора области в Instagram появилась запись об онлайн-встрече с участниками форума «Ладога 2020».

 «С удовольствием пообщался с нашими ребятами по видеосвязи, - поделился своими впечатлениями Михаил Ведерников. - Участники рассказали, что центр добровольчества «Добрый Псков» участвует в конкурсе на соискание грантов от Росмолодёжи. Ответил на интересующие нашу молодёжь вопросы – обсудили возможность проведения мероприятий по международному сотрудничеству, а также проект интерактивной карты молодёжных сообществ России.
Рад за ребят, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, им удалось попасть на одну из самых интересных и познавательных площадок страны. Участие в них всегда хороший стимул для личного и профессионального развития.
После форума планирую встретиться с представителями молодёжных движений региона 60, чтобы вместе с ними обсудить актуальные вопросы молодёжной политики и реализацию проектов в Псковской области».

 

Скриншот страницы Михаила Ведерникова в Insragram.

 

Ранее ПАИ рассказывало о том, что Михаил Ведерников пообщался с псковской молодёжью на форуме «Ладога 2020».

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