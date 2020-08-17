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Общество

Команда из Алжира прибыла в Псков для участия в «Десантном взводе»

Фото: Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Команда из Алжирской Народной Республики прибыла в Псков для участия в международном конкурсе «Десантный взвод», проводимом в рамках «Армейских международных игр – 2020». Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Фото: Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Делегация прибыла на псковский аэродром «Кресты» самолетом Ан-22. Специалисты медицинского отряда Псковского гвардейского соединения ВДВ провели медицинский осмотр прибывших.

Прибывших из Алжира встретили хлебом и солью под Государственный гимн Алжирской Народной Республики.

Фото: Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Руководитель и главный судья соревнований, начальник боевой подготовки Воздушно-десантных войск — начальник отдела генерал-майор Сергей Волык обратился к гостям с приветственной речью и пожелал им честной борьбы и успехов в конкурсе.

Ранее в Псков прибыли команды из Белоруссии, Китая, Камбоджи, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии и Экваториальной Гвинеи. Участники уже совершили десантирование в составе взвода и марш-бросок на 10 километров. 

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