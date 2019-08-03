Конкурс «Десантный взвод» откроется в Пскове

09:23, 03 августа 2019, ПАИ

Церемония открытия конкурса «Десантный взвод» состоится 3 августа в 10:30 на полигоне «Завеличье». Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, гостей праздника ждёт большой концерт.

На сцену выйдут заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, Театр танца «Русские узоры», артисты Псковской областной филармонии и 76-й десантно-штурмовой Черниговской дивизии.

Одним из центральных номеров станет десантный балет в исполнении боевых машин –БМД-4М (фигурное вождение на ограниченной площадке). Танцевать машины будут композицию в исполнении Заслуженного артиста России Александра Либа. Накануне, в День ВДВ, гости торжества уже смогли увидеть этот номер.

В финале концерта выступит ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск. Музыканты представят свою композицию «Крылатая пехота», а также исполнят песню «Синева», которая считается гимном десантных войск. Во время этой композиции состоится десантирование парашютистов, которые будут нести флаги стран-участниц «Десантного взвода».

Также в рамках церемонии открытия конкурса пройдут военные показательные выступления, интерактивные шоу, будет развёрнута выставка вооружения и военной техники.

Все желающие могут добраться до полигона «Завеличье» на бесплатных автобусах. Они курсируют с 7:47 до 16:16 по следующему маршруту: полигон «Завеличье», школа №10, улица Юбилейная, магазин «Маяк», улица Маргелова, полигон «Завеличье». Автобусы отправляются с интервалом в 10–15 минут.

Ещё одним способ доехать – воспользоваться городским автобусом № 19, маршрут которого сегодня продлен до полигона «Завеличье», и пригородными автобусами № 107 и № 107-Э «Псков — Палкино».

Для тех, кто решит поехать на личном автомобиле, организована парковка на 300 мест. Автомобилистов просят ехать не только по улице Маргелова, но и выбирать дорогу в объезд - по трассе Псков — Палкино через деревню Тямша, далее – по дороге Псков — Кислово — Палкино в сторону Пскова.

«Десантный взвод» проводится в пятый раз. Псковская область впервые принимала турнир в прошлом году. В конкурсе принимают участие представители 21 страны, всего - более 400 военнослужащих.