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Общество

«Вектор» начал второй этап испытаний новой вакцины от COVID-19

Второй этап клинических испытаний вакцины против COVID-19 начался в Новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщает ТАСС.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что все добровольцы, принимающие участие в тестировании, чувствуют себя хорошо. «Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения», - заверила Попова.

«Абсолютно точно в каждой стране и в Российской Федерации должно быть несколько разных вакцин, чем сегодня и занимаемся», - отметила глава Роспотребнадзора, отвечая на вопрос журналистов о разнице между вакциной от Центра имени Гамалеи и «Вектора».

В августе в Псковской области начнется вакцинация от гриппа.

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