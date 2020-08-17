Более 21 млн человек в мире заразились коронавирусом

10:32, 17 августа 2020, ПАИ

По состоянию на утро 17 августа в мире зарегистрировано 21 828 997 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 773 122 человека. Количество выздоровевших – 14 565 251.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 5 566 632. В этой стране от коронавируса умерло 173 128 человек, выздоровело 2 922 724.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 922 853 человека, выздоровело 732 968 пациентов, умерло – 15 685. В Псковской области выявлено 4 190 случаев заражения коронавирусом, 2 971 человек выздоровел, 59 – умерло.