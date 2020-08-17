823 человека заболели коронавирусом в Великих Луках

11:43, 17 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 823 человека. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 322 случая), на третьем – Псковский район (357 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 4 215 случаев заражения коронавирусом, 2 971 человек выздоровел, 59 – умерло.