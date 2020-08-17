Ещё шесть человек заразились коронавирусом в Пскове

11:53, 17 августа 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразилось 1 322 человека. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на шесть человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (823 случая), на третьем – Псковский район (357 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 4 215 случаев заражения коронавирусом, 2 971 человек выздоровел, 59 – умерло.