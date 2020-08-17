Более трёх тысяч рабочих мест появится в Великолукском районе после строительства нового завода

15:21, 17 августа 2020, ПАИ

В Великолукском районе после строительства нового завода по убою и переработке мясосырья ООО «ВСГЦ» появиться более трёх тысяч рабочих мест. При этом заработная плата у будущих работников будет составлять от 50 тысяч рублей. Об этом было объявлено 17 августа во время торжественной церемонии закладки капсулы на месте строительства нового мясоперерабатывающего комплекса, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Генеральный директор ООО «Великолукский мясокомбинат» Руслан Марценкевич рассказал, что сам объект будет представлять определенный комплекс зданий. Учтены все санитарные требования, которые предъявляются к такому рода объектам. Объем инвестиций в проект оценивается в 30 млрд рублей. Планируемый срок ввода первой очереди завода в эксплуатацию: конец 2022 года – начало 2023 года.

Руслана Марценкевича подчеркнул, что это уникальный проект, аналогов которому нет в России. Это будет единственный в стране завод полного цикла: от выращивания животных до переработки мяса, уточнил он.

«Уважаемые жители Псковской области, 17 августа 2020 года был заложен первый камень в строительство мясоперерабатывающего комплекса в рамках инвестиционного проекта. Через три года здесь появится завод, который внесёт значительный вклад в развитие мясного производства Северо-Запада России, поможет обеспечить продовольственный рынок качественной и полезной продукцией. Здесь будут трудиться более трёх тысяч человек, а в будущем, возможно, и намного больше. Верим, что за годы труда здесь будут сформированы богатые традиции и завод станет одним из узнаваемых символом области. Мы искренне желаем добра, удачи и процветания каждому, кто будет честно трудится на этой земле, кто продолжит наше дело и будет способствовать развитию области и всей страны», – сказал Руслан Марценкевич во время торжественной церемонии закладки капсулы на месте строительства нового завода.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что строительство завода важное событие не только для Великолукского района, но и в целом для Псковской области. Он подчеркнул, что строительство завода сделает Великолукский район финансово привлекательным, а также создаст более трёх тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. «Для нас, конечно, важны, и налоги. В год будет поступать от 140 млн рублей налогов только в областной бюджет», – отметил глава региона.