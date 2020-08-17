Почему на улице Байкова в Пскове рисуют девушку, не жирафа

17:22, 17 августа 2020, ПАИ

В Пскове в минувшие выходные начали наносить рисунки, выигравшие конкурс граффити, которые украсят стены технических сооружений города в рамках фестиваля граффити и стрит-арт-культуры «Плеск». Но псковичи заметили, что на улице Байкова, возле школы № 26 на стене появляется совсем не тот рисунок, который победил по данным сайта, где проходило голосование.

Изначально, согласно результатам народного голосования, на стене должен был появиться рисунок с жирафом, выглядывающим из небольшого окна. Эскиз имеет номер 01-03-46, он набрал 366 голосов (38%). Но на стене возле школы по какой-то причине начали рисовать девушку — граффити под номером 01-01-26, этот эскиз оказался на втором месте, он набрал 350 голосов (37%). ПАИ поинтересовалось у организаторов голосования, почему наносят не тот рисунок, что числится победителем.

«Когда нам айтишники скидывали [результаты — ПАИ], там победителем была «девушка». Сайт, видимо, выдал ошибку, потому что было много вариантов», - заявила заместитель начальника отдела молодежной политики управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Александра Тихонова.

О том, какие еще граффити украсят Псков, можно прочитать здесь.