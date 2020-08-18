Стали известны подробности смертельной аварии с автобусом в Великолукском районе

09:22, 18 августа 2020, ПАИ

Появились подробности смертельной аварии с автобусом в Великолукском районе, которая произошла 17 августа. В результате два человека погибли, еще пять пострадали, сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский» Псковской области.

17 августа в 19:50 на 2-м км автодороги Лакомица - Локниха деревни Переслегино Великолукского района 58-летний мужчина за рулём трактора «Беларус-82.1» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с пассажирским автобусом Ford Transit, за рулём которого находился 58-летний житель Великолукского района. После столкновения с автобусом трактор съехал в кювет.

В результате ДТП погибли две пассажирки: 35-летняя и 59-летняя женщины. Травмы различной степени получили еще пять пассажиров, которые находились в автобусе. Известно, что водитель трактора в момент ДТП был пьян.

Фотографии с места аварии можно посмотреть здесь >>>.