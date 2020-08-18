Художник отказался рисовать жирафа на улице Байкова в Пскове

16:36, 18 августа 2020, ПАИ

Художник, чей эскиз с жирафом победил в конкурсе граффити, которые украсят стены технических сооружений города в рамках фестиваля граффити и стрит-арт-культуры «Плеск», отказался наносить рисунок на улице Байкова в Пскове, возле школы №26. Об этом Псковскому агентству информации рассказала заместитель начальника отдела молодежной политики управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Александра Тихонова.

По ее словам, художнику предложили нарисовать граффити в другом городе за денежное вознаграждение. Тогда организаторы предложили нанести граффити с жирафом другому художнику в Пскове, но тот отказался, аргументируя это тем, что не берется рисовать по чужим эскизам. Поэтому на стене возле школы №26, как подчеркнула Тихонова, появилось граффити с девушкой, эскиз которой, согласно итогам голосования, занял второе место.

«Художники ведь приезжали рисовали для своего портфолио, так скажем, в рамках фестиваля, а там ему предложили зарплату», - сказала Александра Тихонова.

Граффити, которые победили в конкурсе, начали наносить на стены Пскова в минувшие выходные. О том, какие еще граффити украсят Псков, можно прочитать здесь.