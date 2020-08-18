Аллею Семейного счастья посадили на улице Михайловской в Пскове
Аллею Семейного счастья посадили 18 августа на детской площадке по адресу ул. Михайловская, д. 1. Об этом Псковскому агентству информации рассказала Наталья Никифорова, председатель регионального отделения Союза женщин России.
В канун Яблочного Спаса на улице Михайловской, д. 1 активистки городского отделения Союза женщин России совместно с управляющей компанией и собственниками жилья посадили четыре яблони.
«К сожалению, мы отменили массовый праздник с концертом и музыкой», – поделилась Светлана Медведева, председатель городского отделения СЖР.
Она отметила, что из-за того, что ограничения на массовые мероприятия продлены, устроить праздник не получилось. «Хотели организовать конкурсы для детей и соседей, но увы! Поэтому таким вот малокомплектным составом посадили деревья, которые будут украшать новый микрорайон», – рассказала Светлана.