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Общество

Артснаряд обезвредили в Псковском районе

В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова обезвредила в деревне Лентьево Псковского района артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра.

Ранее великолукские спасатели обезвредили артснаряд калибра 152 миллиметра на улице Загородной в Опочке.

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