Артснаряд обезвредили в Псковском районе
В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова обезвредила в деревне Лентьево Псковского района артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра.
Ранее великолукские спасатели обезвредили артснаряд калибра 152 миллиметра на улице Загородной в Опочке.