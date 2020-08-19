832 человека заболели коронавирусом в Великих Луках

10:59, 19 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 832 человека. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на шесть человек. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 351 случай), на третьем – Псковский район (358 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 4 279 случаев заражения коронавирусом, 3 010 человек выздоровело, 60 – умерло.