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Общество

832 человека заболели коронавирусом в Великих Луках

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 832 человека. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на шесть человек. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 351 случай), на третьем – Псковский район (358 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 4 279 случаев заражения коронавирусом, 3 010 человек выздоровело, 60 – умерло.

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