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Культура

Зрители без масок не смогут попасть на спектакли Псковского театра

Зрители без масок не смогут попасть на спектакли Псковского театра. Об этом на пресс-конференции 19 августа сообщила генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева.

«Рассадка в зрительном зале уже согласована с Роспотребнадзором, зритель должен быть в маске и не снимать ее до конца представления. Каждый должен понимать свою ответственность», - подчеркнула Ольга Тимофеева.

Ранее сообщалось, что театральный сезон в Пскове начнётся 4 сентября

По ее словам, нынешняя ситуация не отразится на стоимости билетов. «Мы стараемся ее не повышать, многие прошли кризис, потеряли зарплату, но на наших доходах это, конечно, отразится», - отметила Тимофеева, добавив, что из-за пандемии «театр много потерял, но сумел сохранить коллектив». В труппу даже пришли новые актёры.

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