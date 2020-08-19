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Общество

Школьники начнут новый учебный год в очной форме – псковский депутат

Псковские школьники начнут новый учебный год в очной форме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутат Псковской городской Думы, директор МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10» Ольга Федорова рассказала о готовности школы начать новый учебный год в очной форме.

Она также сообщила, что на сегодняшний день нет никакой информации о том, что дети начнут учиться дистанционно. «Это возможно, но не более чем "возможно"», - прокомментировала директор. Учащиеся будут проходить обучение в обычной очной системе.

Кроме того, Ольга Федорова отметила, что последние месяцы прошлого учебного года показали, что определенная часть дистанционного обучения имеет свои плюсы. На уроках и раньше привлекалось использование видеоматериалов и различной техники, поэтому в этом году планируется продолжить применение различных технологий дистанционного обучения, «но это будет лишь дополнением, а не заменой учебе».

С 10 августа в Пскове проходили ежегодные плановые рейды в школы и детские сады на предмет их готовности к новому учебному году. Всего в 2020 году на подготовку школ к новому учебному сезону было выделено 6 млн рублей. Члены комиссии проверяли состояние здания и территории, готовность учебных кабинетов и библиотеки к образовательному процессу, состояние столовой, медицинского пункта, спортивного зала, санузлов, противопожарное состояние и антитеррористическую защищенность.

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