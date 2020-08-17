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«Луки-Энергия» вылетел из Кубка России по футболу

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» проиграл команде «Олимп-Долгопрудный» из Московской области в матче 1/128 финала Бетсити – Кубка России по футболу 2020-2021 годов и вылетел из турнира, сообщает Telegram-канал «Псковский спорт».

Основное время матча закончилось со счётом 1:1. У великолучан гол забил Антон Шишаев. В серии пенальти точнее были футболисты ФК «Олимп-Долгопрудного» – 5:4.

В предыдущем розыгрыше Кубка России по футболу 2019-2020 годов футбольный клуб «Луки-Энергия» дошёл до 1/64 финала, где также из-за пенальти уступил команде «Ленинградец» из Ленинградской области.

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