По факту смертельного ДТП в Великолукском районе возбуждено уголовное дело

12:34, 18 августа 2020, ПАИ

Уголовное дело было возбуждено по факту смертельного ДТП в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ», - рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов.

17 августа на автодороге Лакомица - Локниха деревни Переслегино Великолукского района произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и трактора. Пострадали пять пассажиров, двое – погибли. Установлено, что водитель трактора в момент аварии был пьян.

Следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу водителя трактора. Подробности аварии. Фотографии с места аварии смотрите здесь >>>.