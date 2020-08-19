Приносить с собой пледы просят зрителей фестиваля «Музыка на воде» в Пскове

11:10, 20 августа 2020, ПАИ

Приносить с собой пледы просят зрителей фестиваля «Музыка на воде», который пройдет в дендропарке Пскова с 21 августа по 12 сентября. Пледы необходимы, чтобы сидеть на газоне было удобнее, так как специальных кресел для слушателей не предусмотрено. Об этом на пресс-конференции 20 августа сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Планируется свободная рассадка, кресел не будет, так как парковая зона не предполагает этого»,- пояснила Барышникова и рекомендовала приходить не только с пледами, но и в удобной одежде.

«Сегодня заканчиваем монтаж сцены на утином пруду, нам, к сожалению, не удастся разместить на сцене весь оркестр, так как это связано с определенными рисками. Но картинка будет не менее эффектной, на плавучей сцене будут выступать солисты и те люди, которые придут поприветствовать наших зрителей», - уточнила директор филармонии.

Парковка рядом с дендропарком будет ограничена, поэтому псковичи должны заранее решить, где оставить свой автомобиль. «Сначала хотели сделать открытый вход, но из-за эпидемиологической ситуации на концерте могут присутствовать не более тысячи человек», - отметила Барышникова.

Дирижер Псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский добавил, что проведение необычного и технически сложного фестиваля согласовано с Мирожским монастырем. «К тому же наша программа подобрана так, что вписывается в «интерьер», поэтому никаких противоречий быть не может», - подытожил он.