4785 жителей России заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 4 785 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб борьбы с инфекцией.
19 августа в стране зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 090 человек.
Всего по состоянию на утро 20 августа в России выявлено 942 106 случаев заболевания коронавирусом, 755 513 человек выздоровело, 16 099 – умерло. В Псковской области выявлено 4 279 случаев заражения коронавирусом, 3 010 человек выздоровело, 60 – умерло.