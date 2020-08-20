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Общество

4785 жителей России заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 4 785 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб борьбы с инфекцией.

19 августа в стране зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 090 человек.

Всего по состоянию на утро 20 августа в России выявлено 942 106 случаев заболевания коронавирусом, 755 513 человек выздоровело, 16 099 – умерло. В Псковской области выявлено 4 279 случаев заражения коронавирусом, 3 010 человек выздоровело, 60 – умерло.

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