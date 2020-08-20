В Великих Луках число заразившихся коронавирусом достигло 837

11:08, 20 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 837 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на пять человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 364 случая), на третьем – Псковский район (359 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 4 314 случаев заражения коронавирусом, 3 053 человека выздоровело, 60 – умерло.