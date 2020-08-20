1364 человека заболели коронавирусом в Пскове

11:15, 20 августа 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразилось 1 364 человека. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 13 человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (837 случаев), на третьем – Псковский район (359 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 4 314 случаев заражения коронавирусом, 3 053 человека выздоровело, 60 – умерло.