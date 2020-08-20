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Общество

Алексей Навальный впал в кому после отравления

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный впал в кому после госпитализации с отравлением в Омске, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», ‒ написала она и добавила, что Алексей Навальный находится в реанимации.

Утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске, на котором он возвращался в Москву из Томска.

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