0
16:29
Фрагмент благотворительного концерта коллектива под руководством маэстро Валерия Гергиева (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
15:45
О пожарной опасности предупреждает МЧС жителей Псковской области
15:16
Три концертные площадки будут работать в отремонтированной псковской музыкальной школе
15:14
Как выглядит Детская музыкальная школа №1 им. Римского-Корсакова после реставрации (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:09
53 стула с лебяжьим пухом поставили в концертном зале псковской музыкальной школы
15:09
500 детей учатся в музыкальной школе №1 в Пскове
15:08
Общественная приёмка проходит в музыкальной школе №1 в Пскове
Еще новости
Общество

500 детей учатся в музыкальной школе №1 в Пскове

Фото Дарьи Хватковой.

В Пскове в Детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова обучаются 500 будущих музыкантов. Об этом стало известно во время общественной приёмки учреждения 20 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По результатам деятельности, по количеству лауреатов международных фестивалей и конкурсов, стипендиатов различного уровня, а также по уровню подготовки учащихся музыкальная школа № 1 является одним из ведущих учреждений дополнительного образования Псковской области. В школе обучается 500 учащихся по различным специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, баян, гитара, аккордеон, домра, гусли, духовые инструменты. В школе работают высококвалифицированные преподаватели с большим стажем и опытом работы. Ежегодно учащиеся становятся стипендиатами комитета по культуре Псковской области, а в конце каждого учебного года лучшие учащиеся награждаются благодарственными письмами администрации Пскова.

Фото Дарьи Хватковой.

24 декабря 1987 года Псковской детской музыкальной школе № 1 было присвоено имя русского композитора и педагога Н. А. Римского-Корсакова. Школу неоднократно посещала внучка композитора Татьяна Владимировна Римская-Корсакова. Учащиеся и преподаватели выступают в музее композитора в Санкт-Петербурге, Тихвине, являются постоянными участниками вечеров памяти Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше и Любенске. Коллектив школы явился учредителем городского конкурса имени Н. А. Римского-Корсакова, в котором принимают участие лучшие учащиеся городских музыкальных школ, ДШИ и ППК по всем специальностям. Конкурс стал традиционным, в 2017 году он проходил уже в тринадцатый раз.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Фрагмент благотворительного концерта коллектива под руководством маэстро Валерия Гергиева (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
20 августа 2020
Фрагмент благотворительного концерта коллектива под руководством маэстро Валерия Гергиева (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
О пожарной опасности предупреждает МЧС жителей Псковской области
20 августа 2020
О пожарной опасности предупреждает МЧС жителей Псковской области
Три концертные площадки будут работать в отремонтированной псковской музыкальной школе
20 августа 2020
Три концертные площадки будут работать в отремонтированной псковской музыкальной школе
Как выглядит Детская музыкальная школа №1 им. Римского-Корсакова после реставрации (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20 августа 2020
Как выглядит Детская музыкальная школа №1 им. Римского-Корсакова после реставрации (ФОТОРЕПОРТАЖ)
53 стула с лебяжьим пухом поставили в концертном зале псковской музыкальной школы
20 августа 2020
53 стула с лебяжьим пухом поставили в концертном зале псковской музыкальной школы
500 детей учатся в музыкальной школе №1 в Пскове
20 августа 2020
500 детей учатся в музыкальной школе №1 в Пскове
Общественная приёмка проходит в музыкальной школе №1 в Пскове
20 августа 2020
Общественная приёмка проходит в музыкальной школе №1 в Пскове
На 70 тысяч рублей оштрафовали колонию в Серёдке за разлив мазута
20 августа 2020
На 70 тысяч рублей оштрафовали колонию в Серёдке за разлив мазута

Идет загрузка...