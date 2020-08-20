На 70 тысяч рублей оштрафовали колонию в Серёдке за разлив мазута

14:43, 20 августа 2020, ПАИ

Исправительную колонию №4 УФСИН России по Псковской области (Серёдка) признали виновной в разливе мазута и оштрафовали на 70 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

В ходе проверки установлено, что именно исправительная колония допустила несоблюдение экологических требований, после чего произошёл разлив мазута в начале августа.

На эксплуатируемом исправительно-трудовым учреждением земельном участке расположена котельная, работающая на жидком мазуте. Инспекторы при осмотре выявили многочисленные подтёки мазута. Установлен факт загрязнения земель на площади 0,42 га. На некоторых участках зафиксировано превышение концентрации нефтепродуктов в 24 раза.

В учреждении отсутствует программа производственного экологического контроля. Кроме того, колония в установленном порядке не оповестила о нештатной ситуации соответствующие органы государственной власти, а также не провела работы по ликвидации загрязнения почв.

В этой связи юридическое лицо оштрафовали на 70 тысяч рублей. Инспекторы Росприроднадзора производят расчёт ущерба, причинённого почвам, возместить его также придётся колонии.

В начале августа в посёлке Середка Псковского района произошёл разлив 10 тонн мазута. В настоящее время работы по ликвидации последствий разлива мазута продолжаются.