Коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах на протяжении трёх недель

14:48, 20 августа 2020, ПАИ

На протяжении трёх недель коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах. Такую версию выдвинули учёные из Сингапура, пишет ТАСС.

Лабораторные исследования показали, что коронавирус может выдерживать время и температуру, обусловленную условиями транспортировки и хранения при международной торговле продуктами питания.

Коронавирус добавляли к кусочкам курятины, лосося и свинины и выдерживали на протяжении 21 дней при четырёх градусах и минус 20 градусах. При этом, снижения уровня инфекционного вируса не наблюдалось.

Учёные добавили, что заражённых импортные продукты питания могут передавать вирус рабочим. В этом случаев следует чаще мыть руки, очищать поверхности, которые соприкасаются с пищевыми продуктами.

В России за сутки коронавирусом заболели 4785 человек. В Псковской области COVID-19 заболели 4314 человек.