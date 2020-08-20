Ещё 43 жителя Псковской области вылечились от коронавируса

11:06, 20 августа 2020, ПАИ

От коронавируса за последние сутки вылечились 43 жителя Псковской области. Общее количество выздоровевших достигло 3 053. Такие данные приводит официальный Telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

Всего в Псковской области коронавирусом заболело 4 314 человек (за сутки – 35), умерло 60 пациентов.

По последним данным, в России зарегистрировано 942 106 случаев заболевания коронавирусом, 755 513 человек выздоровело, 16 099 – умерло.