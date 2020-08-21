11 новых случаев коронавируса выявлено в Крыпецком монастыре под Псковом
В Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре, расположенном в Псковском районе, выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Всего в Псковской области заразились коронавирусом 4 350 человек (за сутки – 36), выздоровели 3 094 пациента (за сутки – 41), умерло 60 инфицированных человек.
Специалисты провели 76 040 исследований на коронавирус (за сутки – 658).