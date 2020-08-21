Колонию в Себежском районе посетил с проверкой областной прокурор

09:06, 21 августа 2020, ПАИ

Прокурор Псковской области Иван Грибов посетил с проверкой исправительную колонию № 6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый Бор). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФСИН, среди проверяющих также были заместитель прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Алексей Савельев и представители общественно-наблюдательной комиссии.

В ходе визита делегацию сопровождали начальник регионального УФСИН Евгений Стариков и руководство учреждения.

Проверяющие оценили соблюдение прав осужденных в сфере материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. Представители прокуратуры, общественности и руководство УФСИН обошли помещения общежитий, объектов коммунально-бытового обслуживания, ШИЗО, отряд с облегченными условиями отбывания наказания, где проверили соблюдение прав осужденных и условия их содержания.

Члены общественно-наблюдательной комиссии ознакомились с медицинским обеспечением осужденных, побывали в столовой учреждения и в отряде осужденных, где содержатся инвалиды и лица пенсионного возраста. Также они проверили организацию условий труда на швейном участке колонии. После этого представители общественно-наблюдательной комиссии провели приём осужденных по личным вопросам, всем обратившимся были даны подробные разъяснения действующего законодательства, уточнили в пресс-службе.

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