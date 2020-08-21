0
09:44
Учёные назвали причину повторного заражения коронавирусом
09:13
Врачи сообщили, что состояние Навального улучшилось
07:31
4 350 жителей Псковской области заразились коронавирусом
21:00
Российские туристы назвали основные сложности путешествий во время пандемии
19:59
Памятную доску Льву Малякову открыли в Гдовской районной библиотеке
18:55
Видео: В Пскове открылась отреставрированная музыкальная школа № 1
18:52
В школу дистанционно или очно: интервью Александра Седунова
Еще новости
Общество

Колонию в Себежском районе посетил с проверкой областной прокурор

Прокурор Псковской области Иван Грибов посетил с проверкой исправительную колонию № 6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый Бор). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФСИН, среди проверяющих также были заместитель прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Алексей Савельев и представители общественно-наблюдательной комиссии.

В ходе визита делегацию сопровождали начальник регионального УФСИН Евгений Стариков и руководство учреждения.

Проверяющие оценили соблюдение прав осужденных в сфере материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. Представители прокуратуры, общественности и руководство УФСИН обошли помещения общежитий, объектов коммунально-бытового обслуживания, ШИЗО, отряд с облегченными условиями отбывания наказания, где проверили соблюдение прав осужденных и условия их содержания.

Члены общественно-наблюдательной комиссии ознакомились с медицинским обеспечением осужденных, побывали в столовой учреждения и в отряде осужденных, где содержатся инвалиды и лица пенсионного возраста. Также они проверили организацию условий труда на швейном участке колонии. После этого представители общественно-наблюдательной комиссии провели приём осужденных по личным вопросам, всем обратившимся были даны подробные разъяснения действующего законодательства, уточнили в пресс-службе.

Как отбывают наказание в колонии строгого режима в Псковской области, читайте здесь >>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Учёные назвали причину повторного заражения коронавирусом
21 августа 2020
Учёные назвали причину повторного заражения коронавирусом
Врачи сообщили, что состояние Навального улучшилось
21 августа 2020
Врачи сообщили, что состояние Навального улучшилось
4 350 жителей Псковской области заразились коронавирусом
21 августа 2020
4 350 жителей Псковской области заразились коронавирусом
Российские туристы назвали основные сложности путешествий во время пандемии
20 августа 2020
Российские туристы назвали основные сложности путешествий во время пандемии
Памятную доску Льву Малякову открыли в Гдовской районной библиотеке
20 августа 2020
Памятную доску Льву Малякову открыли в Гдовской районной библиотеке
Видео: В Пскове открылась отреставрированная музыкальная школа № 1
20 августа 2020
Видео: В Пскове открылась отреставрированная музыкальная школа № 1
В школу дистанционно или очно: интервью Александра Седунова
20 августа 2020
В школу дистанционно или очно: интервью Александра Седунова
«Как в раю побывала»: В Пскове состоялась приёмка отремонтированной Детской музыкальной школы № 1 — репортаж ПАИ
20 августа 2020
«Как в раю побывала»: В Пскове состоялась приёмка отремонтированной Детской музыкальной школы № 1 — репортаж ПАИ

Идет загрузка...