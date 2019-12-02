Как отбывают наказание в колонии строгого режима в Псковской области

20:16, 02 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области располагается пять различных исправительных колоний, в которых осужденные отбывают своё наказание. В одном из таких закрытых учреждений, которое находится в поселке Сосновый Бор в Себежском районе, побывали корреспондент и фотограф Псковского агентства информации.

Тишь, да гладь

Почти три часа на машине от Пскова и вот мы в поселке Сосновый Бор. Природа, свежий воздух, тишина и спокойствие. Раньше здесь был закрытый гарнизонный городок Себеж-5, но после его расформирования, начиная с 23 сентября 1997 года, на этом месте появилась ИК-6 УФСИН России по Псковской области. Бывший городок также остался, но теперь он не закрытый. Здесь в основном проживают сотрудники колонии с семьями. Их детям не нужно куда-то далеко ездить учиться, так как в поселке есть и детский сад, и школа. Сами сотрудники колонии не только несут свою службу в закрытом учреждении, но и активно участвуют в общественной жизни района. Учреждение шефствует над домом престарелых и школой-интернатом, сотрудники колонии помогают благоустраивать территории братских захоронений и участвуют в перезахоронении советских бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Сама же исправительная колония №6 строгого режима. Она предназначена для лиц, которые отбывают наказание впервые. Сейчас тут 813 человек: все они осуждены за особо опасные преступления, например, убийства или незаконный оборот наркотиков. Сроки разные: от 3 до 24 лет. Но так было не всегда. Какое-то время здесь была колония особого режима. И только в 2009 году закрытое учреждение окончательно стало для впервые осужденных.

За закрытой дверью

И вот перед нами исправительная колония №6. Всё как полагается в подобных закрытых учреждениях: вышки, колючая проволока, металлические двери, КПП. Пройти сюда просто так нельзя. Перед входом необходимо зарегистрироваться, сдать паспорт и получить вместо него пропуск, сфотографироваться, сдать вещи, которые нельзя пронести с собой в колонию, например, телефон, пройти досмотр. Всё это происходит под чутким присмотром сотрудников колонии, которые продолжают находиться с тобой рядом и дальше, так как по колонии передвижение разбито на участки, и попасть с одного места в другое можно только после сообщения по рации и открытия дверей-решеток, которые тут практически на всей территории. Как говорится, безопасность превыше всего, всё-таки здесь отбывают наказания за тяжкие преступления.

Наше передвижение по колонии контролировало несколько сотрудников, включая врио начальника учреждения Тимура Курдюкова и и. о. заместителя руководителя колонии по кадрам и воспитательной работе Михаила Добронравова. Они не только провели для нас экскурсию, но и попутно рассказывали интересные истории, которые происходили в этом закрытом учреждении.

Всего на территории колонии служит порядка 140 сотрудников УФСИН. Есть также кинологи и около 10 собак, в частности немецкие и бельгийские овчарки, спаниель. Собаки, в том числе, нужны для предотвращения побегов. И первая возникшая мысль – а были ли они вообще? Руководство колонии уверено заявило, что попыток побега из учреждения не было, да и вообще, по их словам, в колонии никогда не было даже групповых массовых неповиновений.

Исправление через обучение и труд

В колонии осужденные не просто отбывают наказание, они исправляются. Происходит это через обучение, спорт и работу, так сказать, полная социализация спецконтингента. Делается это для того, чтобы каждый осужденный после отбывания наказания вернулся в обычную жизнь нормальным человеком, а главное встал на правильный путь – стал законопослушным гражданином.

Для этого созданы все условия. В частности, с марта 2017 года в учреждении работает профучилище, где осуждённые получают профессии машиниста-кочегара, швеи, повара, подсобного рабочего, станочника-распиловщика. Обучение длится от 2 до 5 месяцев, а ведут его преподаватели, которые трудоустроены в этом профучилище. На данный момент учится 49 человек. После завершения обучения осужденный получает свидетельство государственного образца, а затем работает на промзоне в колонии. По словам врио начальника колонии Тимура Курдюкова, в целом учреждение старается, чтобы перед освобождением у всех осужденных была профессия.

Есть в колонии также и вечерняя школа. Да, да, вам не показалось, именно школа. Как выяснилось, ряд осужденных на воле не доучились до 9 класса, а некоторые и вовсе в школу не ходили. Так как по закону осужденные, которые не достигли 30 лет, должны обязательно получить полное среднее образования, для них и проводятся занятия в такой школе. Кстати, по желанию среднее образование здесь можно получить и после 30 лет.

В целом преподавание не отличается от обычной школы. Есть практические все стандартные предметы, даже информатика, правда без выхода в Интернет. А вот физкультуры нет, но, по словам, руководства колонии, осужденным и так хватает спортивных мероприятий. Программа обучения в такой школе рассчитана на 12 классов. Всё как обычно: экзамены, ЕГЭ и каникулы. В классе обучается по 7-8 человек, так что учитель может уделить много внимания каждому, а значит и обучение ведется весьма продуктивное. Всего же в школе учится 84 человека.

Кроме школы и профучилища на территории колонии есть производственные зоны по деревообработке, сельскохозяйственный и швейный участки. Здесь осужденные работают. Также некоторые из них трудятся в столовой, банно-прачечном комбинате, на котельной, или же они трудоустроены дневальными или уборщиками в отрядах. Трудоустройство осужденных проходит как положено – по ТК РФ: 8-часовой рабочий день, зарплата не ниже МРОТ и даже отпуска.

В свободное от работы время осужденные занимаются спортом, участвуют в культурных мероприятиях, читают. Для реализации этих человеческих потребностей в колонии также всё имеется. Спортплощадка, футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, каждый локальный участок учреждения обеспечен спортивными уголками. Есть библиотека, театральный кружок, клуб, свой музыкальный ансамбль «Грани», который часто занимает призовые места на конкурсе для осужденных «Калина красная». Помимо этого, в каждом отряде установлены телевизоры, в учреждении имеется большой и просторный зал, где осужденным показывают фильмы, в основном патриотические, а также о любви и доброте. Есть даже церковь и своё кафе.

Цель таких условий лишь одна – чтобы осужденный встал на путь исправления и вышел на волю нормальным, трудолюбивым, законопослушным человеком. К тому же есть возможность выйти на свободу раньше установленного срока по условно-досрочному освобождению (УДО). И вот те, кто не нарушает режим в колонии, участвует в спортивных и культурных мероприятиях, учится и работает, имеет больше шансов получить УДО. Поэтому практически нет таких осужденных, которые не участвовали бы в жизни колонии, ведь на свободу хотят все. По словам, руководства колонии такая разноплановость не только помогает осужденным получить долгожданное условно-досрочное, но и действительно социализирует их. После выхода в общество не многие из бывших осужденных решаются на повторные преступления, подавляющее большинство осознаёт свою жизненную ошибку, исправляется и уже живёт нормальной человеческой жизнью, без нарушения законов страны.

Прости меня мама, хорошего сына

В колонии осужденные живут в трёхэтажных зданиях, которые внутри напоминают армейскую казарму: кровати в ряд, тумбочки. Правда ещё на спинке каждой кровати имеется табличка с фотографией, фамилией именем и отчеством, статьёй, началом и окончанием срока.

Осужденные разделены на отряды, всего их 11. Один из отрядов с облегченными условиями отбывания наказания. Там содержатся осужденные, которые твердо встали на путь исправления. Отличия от других отрядов незначительные, но они все же есть. Во-первых, здесь кровати одноярусные, в других отрядах – двухъярусные. Во-вторых, осужденным из этого отряда разрешается иметь цветы, которые им присылают родственники. А, в-третьих, в этом отряде в тумбочках разрешено хранить письменные принадлежности. В остальном в этом отряде всё также, но согласитесь, что одноярусная кровать, цветы и письменные принадлежности уже дают осужденному больше мыслей о том, что скоро он может выйти по УДО. Хотя, конечно, такие облегченные условия ещё нужно заслужить.

Мы осмотрели спортивно-оздоровительный комплекс. Зайдя в него, меня не покидали положительные эмоции. Здесь в мини-спортзале огромное обилие тренажеров, так сказать, на любой вкус. Не каждое учреждение может похвастаться таким тренажерным залом. Заниматься спортом осужденные здесь могут два раза в неделю, однако такое право есть не у всех. Посещать этот спортобъект могут только осужденные с положительными наклонностями, да и к тому же платно. Оплата происходит с лицевого счёта, который есть у каждого отбывающего наказание. Впрочем, с этого счёта осужденные оплачивают не только услуги, которые стоят денег в колонии, но и погашают иски перед потерпевшими. Деньги же на счёт либо переводят родственники, либо они поступают в качестве зарплаты за труд в колонии. Кстати, в этом спортзале также трудоустроены осужденные, например, в качестве администратора.

Исправляться и вставать на путь истинный осужденные могут не только через труд, спорт и культурные мероприятия, но и духовно. Ведь на территории колонии есть своя церковь. Построили её осужденные своими руками, убранство храма делали они же. Естественно, посещение церкви по желанию, но для тех осужденных, кто для этого «созрел» есть возможность не только помолиться, посещать воскресную школу и побыть «наедине с Богом», но и пообщаться с батюшкой, настоятелем себежского храма, который приезжает сюда по пятницам.

Внутри самой церкви очень уютно и спокойно. На стенах иконы, которые, кстати, тоже писали осужденные. По словам, руководства колонии, с таким талантом осужденные уже приходят, а здесь его развивают. Есть в церкви и книги.

Вся наша жизнь – игра, а люди в ней – актеры

В колонии культурно-массовым мероприятиям уделяется большое внимание. Осужденные даже ставят театральные постановки на большой сцене концертного зала. Раньше здесь было овощехранилище, но руководство колонии решило организовать в помещении «центр культурного досуга».

Когда мы зашли в помещения, на сцене осужденные репетировали миниатюру по Михаилу Жванецкому «В кабинете у директора школы». По словам актёров, репетиции они проводят 4 раза в неделю. Театральные постановки они показывают по выходным всем осужденным и сотрудникам колонии, а также в день открытых дверей, когда в закрытое учреждение могут приехать родственники осужденных. Они также отметили, что для постановок у них имеется много различных реквизитов, но вот играют спектакли осужденные только в той форме, в которой они отбывают наказание.

Спектакли ставятся на разные тематику, например, по рассказам Шукшина, а иногда осужденные играют даже роли стражей порядка. Есть также миниатюры и собственного сочинения. Удивляет лишь одно – ни у одного из шести актеров колонии нет профессионального театрального образования. Перед тем как поставить какую-нибудь миниатюру осужденные изучают произведения в библиотеке, а затем уже репетируют, обыгрывают роли, а после выступают перед зрителями.

Вообще чтению в учреждении уделено огромное внимание. На территории колонии есть небольшая библиотека на 5 тысяч книг. Среди литературы отечественная классика, познавательные издания и многое другое. Есть даже собственное издание, в котором ежегодно публикуются самые главные события, происходившие в учреждении. Например, в нём была информация об участии осужденных в акции «Бессмертный полк», которое ежегодно устраивают 9 мая на территории колонии. В библиотеке также имеется отдельный стенд с книгами для слепых.

В библиотеке также работают трудоустроенные осужденные. Они ведут карточки отбывающих наказание, выдают и принимают книги. По словам одного такого библиотекаря, за книгами ходят практически все осужденные. Так что интерес к чтению здесь не угас.

«Цифра» уже везде

Удивительно, но в колонии имеется даже своя студия кабельного телевидения. Отсюда идёт трансляция телевизионных программ на телевизоры, которые установлены в каждом отряде. Смотреть телевизор осужденные могут, конечно, только в установленное порядком время. Когда мы зашли, то на мониторах студии велась трансляция лекции областного прокурора о снятии судимости. Эта же лекция транслировалась и на телевизорах в отрядах. Вообще прокурор приезжает в колонию ежемесячно и выступает с различными лекциями.

Работают в студии 7 человек. Они не только осуществляют трансляцию телевизионных программ, но и создают свои клипы для разных конкурсов или же ролики социальной направленности, ну, и конечно, все ролики и выступления работники студии обрабатывают с помощью специальных программ. Так сказать, чтобы приятнее было смотреть.

Кроме того, осужденные здесь записывают выступления сотрудников администрации, соцзащиты, Пенсионного фонда, прокурора. Даже записывают поздравление руководителя колонии с Новым годом, которое ежегодно адресуется осужденным. Что касается трансляции на телевизоры, то помимо программ, осужденным показывают документальные фильмы или же картины патриотической направленности.

По словам и. о. заместителя руководителя колонии по кадрам и воспитательной работе Михаила Добронравова, на цифровое телевидение колония перешла ещё в конце 2018 года. Он рассказал, что раньше учреждение пользовалось услугами «Триколора», однако это было затратно и пришлось отказаться. Но после появилась возможность подключить цифровое ТВ, что руководство колонии и сделало. В то же время с помощью гуманитарной помощи в колонию поступили 6 приставок для «цифры». Теперь в закрытом учреждении транслируется 20 бесплатных каналов. Кстати, цифровое телевидение стало доступно во всей Псковской области с 14 октября.

Ешь больше, богатырем будешь

Завершилась наша экскурсия в кафе или как его тут называют в «столе заказов». Сюда осужденные могут прийти как в столовую. Называют его так, потому что осужденные могут покупки забрать с собой и принести в отряд. Работает кафе по будням с 8:00 до 18:00, и в субботу до 15:00. Для того, чтобы осужденные могли здесь заказать себе что-нибудь на завтрак, обед или ужин, им необходимо до 8:00 оставить заявление. После этого бухгалтерия проверяет наличие средств на лицевом счету осужденного, делает свод, где указаны денежные средства и фамилия, и передаёт заказ на кухню.

Продукция самая разнообразная: от банального яйца, курицы, гарниров, булочек и кексов, до мороженного, шашлыка и самсы. Есть в кафе, также как и в столовой, своя продукция, например лук, всё-таки в колонии есть свои парники. Мороженное в кафе продаётся натуральное и сделанное здесь же с помощью специального аппарата, который закупила администрация колонии. Стоимость 150 граммов такой сладости – 84 рубля. Но в целом, как выяснилось, в кафе очень много восточной кухни, так как повара здесь – осуждённые из Таджикистана и Узбекистана.

Ежедневно услугами кафе пользуется порядка 40 человек. Но посетить это заведения могут и родственники, правда лишь в день открытых дверей, который проводится раз в квартал. Кстати, проводить такие дни начали сравнительно недавно, с прошлого года. Причина очень проста – ФСИН и руководство колонии хочет, чтобы родственники смогли своими глазами видеть, как осужденные отбывают наказание. «Это нужно для прозрачности и открытости. Чтобы люди знали, что колония – не яма, в которой сидит человек, а ему кидают корку хлеба», - заметил начальник закрытого учреждения.

Правда на день открытых дверей родственники могут приехать не ко всем отбывающим наказание, а только к осужденным из одного отряда. Поэтому между отрядами идёт некий соревновательный процесс, в котором выявляется отряд с лучшими показателями по труду, дисциплине, участию в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. И вот лучшим из лучших даётся возможность увидеться с родными. Кстати, приезд родственников согласовывается заранее.

Осужденный должен почувствовать всю полноту наказания

За чашкой чая разговор стал ещё более открытым. Руководство колонии поведало нам интересные истории, связанные с данным учреждением. Например, рассказали о попытках некоторых лиц передать осужденным телефоны. Вы удивитесь, но своим знакомым граждане пытались, например, перекинуть телефоны с помощью арбалета. Были и другие занимательные случаи, не все, правда, в этой колонии. Например, в соседней колонии в Идрице сотрудники учреждения обнаружили в запаянных железных банках с тушенкой телефоны, зарядные устройства, гарнитуру и SIM-карты.

Поведали нам руководители колонии, что здесь отбывали наказания граждане по громким делам, которые, наверное, известны каждому. Это и исполнитель убийства Галины Старовойтовой, и экс-директор центрального военно-морского музея Андрей Лялин, который был признан виновным в получении взяток на 56 млн рублей, и посредник убийства замглавы Центробанка, и бывший заместитель председателя правительства Коми и многие другие. Так что контингент в колонии в Сосновом Бору побывал весьма разный. «У нас, в том числе, отбывают наказания дети довольно высокопоставленных людей и не только на уровне области, а даже России. Необязательно, чтобы была неблагополучная семья, всякие бывают случаи, к сожалению», - заметил врио начальника колонии.

Интересовал нас вопрос и негласной преступной иерархии в колонии. Но руководство четко дало нам понять, что здесь подобное пресекается, включая и набитие татуировок. «Они могут себя называть как угодно, но требовать мы будем от всех одинаково», - подчеркнул врио начальника учреждения.

Удивительным ещё стал тот факт, что, оказывается, осужденные имеют право на ежегодный отпуск до 8 суток и возможность один раз выехать для собеседования. Представляете, осужденный может официально выехать за пределы колонии. Конечно, для того, чтобы осуществить такое должен быть, во-первых, дом, куда выезжаешь, во-вторых, все согласуется с полицией. При этом такого осужденного все время контролируют стражи порядка, а его передвижение сильно ограничено, например, он не может находиться вблизи питейных заведений. Однако, все равно это кажется весьма странным, но, представьте, предусмотрено законом.

«Санаторий вам здесь что ли?» - внезапно спросил Михаил Добронравов у одного из осужденных. Один из отбывающих наказание ответил, что здесь «бывает и санаторий», но в целом всего в меру.

«Считается, что если осуждённый хвалит учреждение, то это плохо, он должен почувствовать всю полноту наказания», - заметил Михаил Добронравов, но добавил, что при наличии нормальных бытовых условий проще требовать от осуждённых выполнения их обязанностей.

***

Заглянув за решетку в ходе кратковременного визита впечатления остались разные. В ИК-6 в Сосновом Бору действительно созданы максимальные условия для того, чтобы осужденные могли исправиться, встать на правильный жизненный путь после отбытого срока. Возможно, кому-то созданные хорошие бытовые условия в колонии покажутся странными, дескать, не должны осужденные так сидеть. Что ж, такое мнение имеет право на существование. Но одно очевидно точно, даже при хороших бытовых условиях вряд ли кто-то захочет сюда вернуться вновь. Одно дело - как мы, с экскурсией, другое дело - отбывать наказание в качестве осужденного.