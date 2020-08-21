1378 человек заболели коронавирусом в Пскове

09:59, 21 августа 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразилось 1 364 человека. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 14 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (840 случаев), на третьем – Псковский район (371 случай).

Всего в Псковской области выявлено 4 350 случаев заражения коронавирусом, 3 094 человека выздоровело, 60 – умерло.