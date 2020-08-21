Число заразившихся коронавирусом в Великих Луках достигло 840

10:09, 21 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 840 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на три человека, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 378 случаев), на третьем – Псковский район (371 случай).

Всего в Псковской области зарегистрировано 4 350 случаев заражения коронавирусом, 3 094 человека выздоровело, 60 – умерло.