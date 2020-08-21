Полиция ищет свидетелей смертельного наезда на велосипедистку в Пскове

12:17, 21 августа 2020, ПАИ

В Пскове сотрудники полиции ищут свидетелей смертельного наезда на велосипедистку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

15 августа около 17:10 у дома №41 по Рижскому проспекту произошёл наезд на девушку на пешеходном переходе. Установлено, что наезд совершил пьяный водитель автомобиля Hyundai Tucson, который недавно вышел из тюрьмы. В результате ДТП девушка скончалась на месте.

Полиция ищет очевидцев произошедшей аварии. Для этого следует обратиться по адресу: город Псков, улица Инженерная, дом 4а, кабинет 309, или позвонить по телефонам 02, 59-63-58.

Видео с места ДТП можно посмотреть здесь >>>.