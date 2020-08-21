Каким будет Зелёный театр в Пскове: интервью с Александром Коноваловым

13:12, 21 августа 2020, ПАИ

В скором времени заканчивается реконструкция Зеленого театра, и для ведущего ПАИ-live Максима Андреева это стало отличным поводом пообщаться с заместителем главы администрации города Пскова Александром Коноваловым о том, какой предстанет перед псковичами любимая концертная площадка, как строители способствуют развитию спорта в городе и зачем инвесторам вкладываться в социально значимые объекты.

Зеленая точка притяжения

– Мы сейчас находимся в эпицентре работ по реконструкции Зеленого театра. Александр Викторович, на какой стадии сейчас работы, когда они завершатся и когда у псковичей будет возможность оценить Зеленый театр в качестве зрителей?

– Мы рассчитываем, что к 1 сентября строительная организация, которая работает на объекте, закончит общестроительные работы. Что будет сделано к этому моменту? Полностью сделают амфитеатр. Как вы видите, в большинстве своем уже установили конструкции под посадочные кресла, сделают верхний ярус амфитеатра – это площадка, которая также будет выложена из брусчатки. Ну и, соответственно, сделали те необходимые вещи, которые нам были очень нужны: восстановили подпорные стенки, потому что амфитеатр был в аварийном состоянии, были опасения относительно обрушения части амфитеатра. Все это сделано в короткий промежуток – за два месяца, и к 1 сентября, как я уже сказал, мы сможем говорить о том, что в этой части работы завершены.

– 1 сентября, очевидно, там никаких мероприятий мы провести и не сможем – и потому, что объект будет только-только сдан, и потому, что у нас откладываются все торжественные линейки. А когда все-таки у псковичей есть шанс стать зрителями в обновленном Зеленом театре?

– Следующий этап – это поставка кресел. Кресла мы расторговали, выиграла одна из крупнейших организаций, которая обеспечивает креслами такие открытые площадки, в том числе и стадионы, и их поставка у нас запланирована на вторую половину сентября. Вот в эти же сроки, ближе к концу, 25 сентября, у епархии и владыки есть в планах провести хоровой праздник в Зеленом театре. Будем стараться, чтобы все работы к этому времени были завершены, и надеемся, что сроки не будут перенесены. Наверно, это будет хорошим, правильным вводом в эксплуатацию этого объекта.

– Когда губернатор осматривал Зеленый театр еще на старте работ, звучали предложения и сделать здесь зону фастфуда, и оборудовать гримерные для артистов. Эти объекты появятся уже в этом году?

– В части гримерных – мы их также расторговали, и у нас одна гримерная уже стоит в нижнем ярусе Зеленого театра, вторая будет поставлена до 1 сентября. Первая гримерная, скажем, будет (или уже есть) для коллективов с большим количеством мест, где можно разместиться людям, а вторая будет чуть-чуть более комфортабельная, для того чтоб можно было ее использовать как гримерную для какой-нибудь звезды. Но тем не менее они будут обе работать. В части зоны для фастфуда есть небольшой момент. Мы провели небольшое голосование, и оказалось, что жители, которые приняли участие в этом голосовании, не очень-то и хотят, чтоб этот фастфуд был. Но в любом случае любое мероприятие индивидуально, и такая возможность – разместить фастфуд, точки общепита – теперь в Зеленом театре появилась.

– А там предусмотрены, если будет такая нужда, какие-то «мокрые» точки, выходы для оборудования тех же рестораторов, чтоб, возникни необходимость, поставить там мини-кафе?

– Мы туда выведем только электричество. Хотелось бы, чтоб были современные точки общественного питания, как мы, например, видели в Германии на одной из Ганз. Таких объектов у нас в городе еще не так много, к сожалению. Поэтому на первом этапе будет то, что мы видели на городских праздниках: палатка, стулья. Но и теперь уже, безусловно, обязательные атрибуты – это вещи, которые связаны с индивидуальной дезинфекцией. Водичку мы не подводили, это зона охраняемого ландшафта, мы ее просто и не могли сделать, потому что надо было бы заглубляться на слой, который уже необходимо было бы исследовать археологам.

– Я думаю, вопрос, который волнует всегда и зрителей, и артистов: туалет предусмотрен?

– Внизу уже установили один стационарный туалет на две кабинки, ну и та площадка, которая внизу отремонтирована, будет в том числе предусмотрена и под мобильные зеленые кабинки. Стационарный туалет уже есть, чего не было раньше.

– Все-таки Зеленый театр – это в первую очередь зрелище. Можно охарактеризовать ту техническую составляющую, которая будет на сцене: свет, музыка, видео?

– Это, наверно, одна из самых больших сцен в регионе. Сцена укомплектована самым большим в регионе экраном. Экран хорошего расширения, и его технические возможности позволяют нам его использовать и как задник, и делить, вешать на портал, делать два экрана из него, чтобы это было более интересно, более зрелищно. Приобретены микшеры, они позволят выводить видео на экран, которое будет сниматься тут же. Сейчас мы работаем над комплексным заданием (в ближайшее время оно будет объявлено) по покупке цветового оборудования. Мы хотим, чтобы через определенный промежуток времени этот объект был самодостаточным. Ведь в городе сейчас нет ни одного сценического комплекса, ни одной организации, которые в полной мере укомплектованы своим оборудованием. Постоянно кто-то что-то у кого-то арендует. Мы задачу полного комплектования сейчас решили процентов на 70. Еще немножко – и в следующем году, наверно, этот вопрос закроем.

– Очевидно, сцена будет использоваться не только для городских мероприятий. Я имею в виду те, которые организует муниципалитет, область. Наверняка уже возможностями интересуются местные продюсеры, представители местного шоу-бизнеса?

– Мы вообще планировали, что это станет постоянной точкой проведения концертов – платных, естественно. Количество посадочных мест здесь будет порядка двух с половиной тысяч – хороший концертный зал. Поэтому было бы здорово, если бы здесь могли проводить пять, шесть, семь концертов за летний сезон. Мы сейчас проводим внутреннюю «рекогносцировку» истории по управлению Зеленым театром. Если раньше он был в управлении Детского парка имени Пушкина, то сейчас мы Зеленый театр отдаем в ведомство Дома офицеров. Директор Александр Царкозенко весьма инициативен в плане творчества и хорошо знает продюсерские центры. Мы надеемся, что он как раз жизнь этому объекту вернет.

– И сцена, и оборудование – все это здесь будет на вечном приколе или будет возможность при необходимости что-то демонтировать, куда-то перевезти, провести мероприятие?

– В случае большой надобности, конечно, можно демонтировать сцену и оборудование.

За ЗОЖ!

– Вторая большая тема, которую хотелось бы сегодня осветить, – это строительство спортивных сооружений. Расскажите, что нас ждет?

– Мы с вами находимся около «Машиностроителя» – наверно, это главное наше спортивное сооружение, которого ждет большой футбол, ждут болельщики. В этом году мы сдадим этот объект в эксплуатацию. Он уже в высокой степени строительной готовности – осталось чуть-чуть поднажать. К сожалению, эпидемия коронавируса внесла коррективы в сроки сдачи, тем не менее на все упреки скептиков сейчас можно смело говорить, что стадион город не потерял, стадион будет построен. Помимо этого, уже второй год строится много спортивных сооружений, носящих локальный характер, но не менее важных для горожан: это и школьные стадионы, и частичная реконструкция стадиона «Локомотив», и перспектива возрождения стадиона «Электрон». Если подробнее, то, наверно, хотелось бы сказать о школьных стадионах. 27 школ у нас в муниципалитете, не все школы с нормальными спортивными объектами: можно сказать, что, наверно, 90 % этих школ их и не имели. В муниципальном бюджете в принципе не было заложено денег на это направление. Стадионы можно строить, в том числе используя и внебюджетные источники, и механизмы государственно-частного партнерства, и программные мероприятия федерального центра, мероприятия целевых программ, программные мероприятия федераций по видам спорта. Потихонечку уже введен в эксплуатацию стадион в 47-й школе. По линии Российского футбольного союза мы получили и сделали хорошие футбольные газоны в Гуманитарном лицее, сейчас ставим ФОКОТ в 19-м лицее «Развитие» – это программа «Единой России». На днях стартовали работы в 17-й школе, где получится хороший центр развития спорта, здорового образа жизни. В Любятово – там, можно сказать, вообще никаких спортивных объектов-то и не было. Пользуясь этими возможностями, которые не всегда требуют большого финансирования, мы пытаемся эту историю развивать. Есть и дальнейшие перспективы ее развития. Мы уже сейчас видим предложения по федеральным программам, которые на два-три года вперед прописаны в электронном бюджете. Видим перспективу взаимодействия с теми же федерациями по видам спорта: сейчас опять пришло предложение от Российского футбольного союза в части получения газонов. Опять видим ту программу по физкультурно-оздоровительным комплексам открытого типа (длинное название, а короткое, не всем понятное, – ФОКОТ) от «Единой России». Мы будем закладывать на следующий год в том числе деньги на наше софинансирование – оно в сравнении с тем, что мы получаем по программам, мизерное: ведь в ряде случаев мы должны только сделать проектно-сметную документацию, подготовить нулевой цикл, основание. Поэтому очень хотелось бы, чтобы за два-три года мы совершили рывок и хотя бы 50 % образовательных учреждений обеспечить современными спортивными объектами.

– Понятно, что есть федеральная программа, есть деньги федераций и есть партийные проекты. А вот вы упомянули такой механизм, как частно-государственно партнерство.

– Да.

– Что может привлечь в школьном стадионе частного инвестора?

– Частного инвестора привлекает в городе земля, где он хочет что-то построить, да? И вот хороший пример: в прошлом году было взаимодействие с компанией ЕСТ, которая строит «Леруа Мерлен», торговый комплекс. Инвестиционная комиссия региона признала этот объект инвестиционно привлекательным и стратегическим для региона, а муниципалитет выделял землю, компания ЕСТ получила социальные обязательства – построить такой стадион. Вот такая же история у нас, даст бог, будет реализована в следующем году и с другой компанией. На инвестиционной комиссии неделю назад под председательством губернатора рассматривали возможность организации большой ярмарочной площади с порядка 320 торговыми точками на Запсковье, и нашим предложением этой компании в виде социального обязательства было также строительство школьного стадиона на Запсковье.

– Речь идет о комплексе, который появится на Запсковье на месте рынка на Текстильной, да?

– Нет. Это новый участок. На Текстильной будет другая история: торгово-выставочный комплекс. Если помните, раньше на «Машиностроителе» был шатер, большая палатка, в которой в том числе проводились выставки. Ее перемещают на Текстильную, там будет постоянная муниципальная, различные выставки-продажи.

Про вандалов, бассейн и стулья

– На сегодняшний день какая псковская школа может похвастаться самым лучшим с точки зрения новизны, разнообразия спортивным комплексом?

– Безусловно, самая новая наша школа – это Псковская инженерно-лингвистическая гимназия.

– В школы, которые располагают такими возможностями, насколько может человек с улицы, живущий по соседству, прийти и воспользоваться этими услугами? Или все-таки это закрытая территория, куда посторонним вход воспрещен?

– В принципе, ограничений нет. Частные случаи бывают, конечно, когда директора, пытаясь относиться более бережно к тем объектам, которые у них появляются, закрывают вход для жителей. Но мы, честно говоря, с этим боремся и настаиваем на том, чтобы с восьми до восьми объект был открыт. Да, учебный процесс, безусловно, первостепенный – это проведение занятий физической культурой, но после работы, после 16 часов мы всем рекомендуем и настаиваем, чтобы был открыт доступ на такие стадионы. К сожалению, как обычно, не все граждане социально ответственные и некоторые приходят не позаниматься спортом, а похулиганить, поэтому очень важно, и мы об этом постоянно говорим руководителям, чтобы за такими объектами был закреплен конкретный человек, который за ним следит и смотрит, чтоб случаи вандализма были минимизированы.

– Вандализм сейчас, в принципе, тема, которая широко обсуждается в городе и области.

– Да.

– Кроме того, чтобы работать с сознательностью граждан, какие еще там принимаются меры?

– Сейчас введем штатную единицу сторожа, будет круглосуточная охрана. Увеличим количество видеокамер и будем пытаться бороться с вандализмом. Несмотря на то, что на объекте постоянно находятся люди и есть круглосуточная охрана, за тот небольшой промежуток времени, пока здесь находится сцена, уже несколько раз наши «активные» граждане порезали стропы, которые удерживают конструкцию. Вот такая история.

– Это, конечно, много говорит о гражданах.

– Да.

– К нам поступали вопросы и от коллег, и от читателей: что сейчас у нас с бассейном «Барс»? Начнет ли он работу в обозримом будущем?

– В ближайшее время начнет работу. Последний указ губернатора разрешил открывать бассейны. Соответственно, с учетом того, что был очень долгий простой, технологическое оборудование проходит профилактику, и я думаю, что уже с начала учебного года мы его запустим.