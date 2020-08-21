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Более 15,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса

По состоянию на утро 21 августа в мире зарегистрирован 22 882 731 случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали  797 428 человек. Количество выздоровевших – 15 530 827.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 5 746 534. В этой стране от коронавируса умерло 177 426 человек, выздоровело – 3 095 910.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 946 976 человек, 761 330 пациентов выздоровели, 16 189 – умерло. В Псковской области выявлено 4 350 случаев заражения коронавирусом, 3 094 человека выздоровело, 61 – умер.

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