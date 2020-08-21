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Общество

#Опросник ПАИ-live: Прививаться или нет

 

На пороге сезон гриппа и ОРВИ, а это значит, что пора делать прививки. Корреспонденты Псковского агентства информации узнали у жителей Пскова, как они относятся к вакцинации. 

«Ну как-то в семье не принято их делать», - часть  опрошенных  воспринимает сезонные прививки от гриппа негативно, шутит, что никогда не болеет.  

Остальные высказывают категорическое «за»: уже узнали всю информацию  о сроках, определились с датой и проинформировали всю семью. «Ближе к 1 сентября, как завезут сразу пойдем делать. Здоровье нужно беречь!», - сообщают горожане.

 «Обязательно буду делать прививку, мне она пользу приносит», - заявляет псковская пенсионерка, которая каждый год прививается, несмотря на то, что молодое поколение семьи ее не поддерживает. 

 Как выяснилось, кто-то из опрошеных  пойдет прививаться  в частную клинику,  кто-то  выбирает поликлиники по месту жительства. 

 Современные вакцины защищают те только от гриппа, но и помогают в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.  Как прививка от пневмококка помогает справляться с коронавирусом, смотрите в нашем сюжете здесь >>>. 

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