Главный архитектор Пскова рассказал, что входит в его обязанности

16:51, 21 августа 2020, ПАИ

Главный архитектор Пскова Евгений Скачков рассказал, что входит в его обязанности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На должности главного архитектора Пскова Евгений Скачков находится уже практически год.

«Главные составляющие в работе архитектора – это красота, прочность и польза, - отметил Евгений Скачков. – Главный архитектор города контролирует реализацию генерального плана города».

Главное, чтобы город развивался, не останавливаясь, считает он.

«Под контролем главного архитектора цветовые и объёмно-композитные решения в городе, а также малые архитектурные формы, которые появляются в Пскове», - добавил Скачков.

Также Евгений Скачков рассказал, что контролирует планировки четырёх территорий – улицы Алёхина, Инженерная, Техническая и Лесная.

«Нужно проложить дороги, потом уже заниматься строительством зданий и благоустройством», - уверен архитектор, отметив, что в его задачи также входит обязанность проследить, чтобы соблюдались все нормативы, которые обеспечивают четыре базовых критерия жизни – отдых, работу, комфорт и экологию.

Напомним, новый главный архитектор появился в Пскове в начале августа 2019 года.

Евгений Скачков родился 4 июля 1969 года. По образованию - архитектор. В профессии - с 1989 года. В разные годы был доцентом кафедры «Строительные конструкции» в БГИТУ Брянска, главным архитектором проектного института ООО ПИИИ «БрянскГражданПроект», главным архитектором Брянской области, председателем правления Брянского отделения Союза архитекторов России, советником Российской Академии и Строительных Наук. Автор и разработчик документов территориального планирования.