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Общество

Власти Пскова планируют сделать ярмарки более длительными

В новом установленном шатре на рынке на улице Текстильной, 9 в Пскове началась школьная ярмарка, которая продлится до 31 августа. По словам представителя торговых палат, с этого года власти Пскова планируют увеличить сроки ярмарок для удобства жителей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, ориентировочный режим работы шатра с 11:00 до 19:00.

Также в этом году планируется проведение осенней ярмарки «Дары осени» с привлечением представителей различной продукции. «Сделаем хорошую осеннюю ярмарку», – подытожила Глава Пскова Елена Полонская.

До определенного часа планируется сделать подъезд, разгрузку товара и вечернюю загрузку, чтобы не причинять неудобства соседним торговым павильонам. Этот режим чётко пропишут в правилах рынка.

Шатёр предназначен для организации различного рода ярмарок с привлечением отечественных и иностранных фермеров, а также для проведения городских мероприятий формата «Псков-Экспо».

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