Вандалы испортили новый спорткомплекс в деревне Переслегино Великолукского района

20:08, 21 августа 2020, ПАИ

В деревне Переслегино Великолукского района неизвестные испортили новый спортивный комплекс, сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

Спорткомплекс был установлен совсем недавно. Его площадь около 360 квадратных метров. Спортивный объект под открытым небом, расположенный вблизи Переслегинской гимназии, включает в себя оборудование для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО, всё необходимое для занятий воркаутом, уличные силовые тренажёры и многое другое.

Ранее сообщалось, что вандалы повредили декоративное ограждение, установленное вокруг интерактивной выставки с динозаврами в парке культуры и отдыха Великих Лук.