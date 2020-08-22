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Общество

1 383 человека заболели коронавирусом в Пскове

В Пскове коронавирусом заразились 1 383 человека. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на пять человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (850 случаев), на третьем – Псковский район (374 случая).

Всего в Псковской области выявлено 4 384 случая заражения коронавирусом, 3 131 человек выздоровел, 61 – умер.

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