Ещё десять человек заразились коронавирусом в Великих Луках

13:14, 22 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразилось 850 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на десять человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 383 случая), на третьем – Псковский район (374 случая).

Всего в Псковской области зарегистрировано 4 384 случая заражения коронавирусом, 3 131 человек выздоровел, 61 – умер.