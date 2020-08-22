Ещё десять человек заразились коронавирусом в Великих Луках
В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразилось 850 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на десять человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 383 случая), на третьем – Псковский район (374 случая).
Всего в Псковской области зарегистрировано 4 384 случая заражения коронавирусом, 3 131 человек выздоровел, 61 – умер.