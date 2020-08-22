Более 220 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
220 288 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 34,1 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 316 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 951 897 человек, 767 477 пациентов выздоровело, 16 310 – умерло. В Псковской области выявлено 4 384 случая заражения коронавирусом, 3 131 человек выздоровел, 61 – умер.