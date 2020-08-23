Необыкновенное зрелище увидели псковичи на открытии «Десантного взвода»

17:42, 23 августа 2020, ПАИ

Необыкновенное зрелище увидели псковичи на открытии международного конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод – 2020», сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Церемония открытия началась с поднятия флага соревнований. Почётное право поднять флаг игр предоставили победителю международного этапа конкурса «Десантный взвод – 2019» гвардии рядовому Константину Лаврентьеву.

Открыл конкурс заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ по коллективным силам оперативного реагирования и миротворческим операциям генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

Перед гостями праздника выступил сводный оркестр Воздушно-десантных войск РФ под управлением подполковника Владислава Твёрдого с новой программой плац-концерта, подготовленной к 90-летию ВДВ. Своё творчество продемонстрировали артисты ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск РФ, народные коллективы «Сказ» и «Русские узоры» из Пскова.

Впервые в истории конкурса зрителям представили показательные выступления по фигурному вождению бронеавтомобилей «Рысь» в исполнении водителей отдельного разведывательного батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. Они продемонстрировали элементы экстремального вождения, маневрирования и исполнения сложных фигур синхронного управления четырьмя бронеавтомобилями.

Также был представлен вальс квартета двух боевых машин БМД-4М и двух бронетранспортёров БТР-МДМ «Ракушка», которые под песню Бабаджаняна «Верни мне музыку» продемонстрировали элементы фигурного вождения боевых машин десанта на ограниченной площадке 30 на 40 метров.

Кроме того, гости торжественной церемонии открытия смогли увидеть демонстрацию боевых возможностей десантно-штурмовых подразделений с беспарашютным десантированием на троссах и спусковых устройствах, показательные выступления по рукопашному бою разведчиков и роты почётного караула Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, прыжки спортсменов-парашютистов с флагами стран – участниц конкурса.

Кульминацией торжественной церемонии стало исполнение всеми участниками гимна Воздушно-десантных войск РФ «Синева». В это время над полигоном прошли три военно-транспортных самолёта Ил-76мд и исполнили фигуру «Ангел», отстрелив тепловые ракеты.