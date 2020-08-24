Более 217 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
217 739 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 34,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 247 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 956 749 человек, 770 639 пациентов выздоровело, 16 383 – умерло. В Псковской области выявлено 4 434 случая заражения коронавирусом, 3 167 человек выздоровело, 61 – умер.