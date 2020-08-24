Более 16 млн человек в мире вылечились от коронавируса

09:46, 24 августа 2020, ПАИ

По состоянию на утро 24 августа в мире зарегистрировано 23 586 641 случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 812 537 человек. Количество выздоровевших – 16 085 591.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 5 874 146. В этой стране от коронавируса умерло 180 604 человека, выздоровело – 3 167 063.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 956 749 человек, 770 639 пациентов выздоровело, 16 383 – умерло. В Псковской области выявлено 4 434 случая заражения коронавирусом, 3 167 человек выздоровело, 61 – умер.